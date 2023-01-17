Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlker kimdir? 20 Ocak Yemekteyiz 'İlker Kanar' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 16-20 Ocak arası yarışmacılarından olan İlker Bey (İlker Kanar) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlker Bey kimdir? 20 Ocak Yemekteyiz 'İlker Kanar' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlker Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan İlker Kanar kimdir? İlker Kanar kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (16-20 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Funda Hanım

2. gün yarışmacısı : İbrahim Bey

3. gün yarışmacısı : Çiğdem Hanım

4. gün yarışmacısı : Ceren Hanım

5. gün yarışmacısı : İlker Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İLKER BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16-20 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi İlker Bey (İlker Kanar) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan İlker Kanar 26 yaşındadır ve aslen Tokatlı'dır. Evli ve 2 çocuk babası olan İlker Bey 23 yaşında evlenmiştir. 17 yaşından beri aşçılık yapan İbrahim Bey Manisa'da yaşamaktadır. İlker Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 20 Ocak Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.