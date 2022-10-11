Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlkay Öztürk kimdir? 10 Ekim Yemekteyiz 'İlkay Öztürk' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 10 Ekim - 14 Ekim arası yarışmacılarından olan İlkay Hanım (İlkay Öztürk) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlkay Hanım kimdir? 10 Ekim Yemekteyiz 'İlkay Öztürk' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlkay Öztürk Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan İlkay Öztürk kimdir? İlkay Öztürk kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (10 - 14 EKİM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : İlkay Hanım

2. gün yarışmacısı : Esen Hanım

3. gün yarışmacısı : Aleyna Hanım

4. gün yarışmacısı : Turan Bey

5. gün yarışmacısı : Hava Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İLKAY ÖZTÜRK KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10-14 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi İlkay Hanım (İlkay Öztürk) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan İlkay Öztürk 49 yaşındadır ve aslen Trabzonlu'dur. İlkay Öztürk Trabzon'da yaşamaktadır ve 3 çocuk annesidir. İlkay Öztürk Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 10 Ekim Pazartesi günü yarışacak. Haftanın ilk gün yarışmacısıdır.