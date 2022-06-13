Zuhal Topal'la Yemekteyiz İdil Hanım kimdir? 13 Haziran Yemekteyiz 'İdil Kuyucu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz İdil Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan İdil Hanım kimdir? İdil Kuyucu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (13-17 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : İdil Hanım

2. gün yarışmacısı : Esma Hanım

3. gün yarışmacısı : Derya Hanım

4. gün yarışmacısı : İsmet Bey

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İDİL HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13-17 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi İdil Hanım (İdil Kuyucu) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan İdil Hanım 38 yaşındadır. İdil Hanım aslen Makedonyalı olduğu söylemiştir, mesleği strateji uzmanıdır. Bu haftanın 1. gün yarışmacısı olan İdil Kuyucu 13 Haziran Pazartesi günü yarışacaktır. İdil Hanım bugün yarışmacılardan toplamda 18 puan almıştır.

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