Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim kimdir? 17 Ocak Yemekteyiz 'İbrahim Kekeç' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 16-20 Ocak arası yarışmacılarından olan İbrahim Bey (İbrahim Kekeç) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim Bey kimdir? 17 Ocak Yemekteyiz 'İbrahim Kekeç' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan İbrahim Kekeç kimdir? İbrahim Kekeç kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (16-20 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Funda Hanım

2. gün yarışmacısı : İbrahim Bey

3. gün yarışmacısı : Çiğdem Hanım

4. gün yarışmacısı : Ceren Hanım

5. gün yarışmacısı : İlker Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İBRAHİM BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16-20 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi İbrahim Bey (İbrahim Kekeç) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan İbrahim Kekeç aslen Sivaslı'dır. 9 yıllık evli olan İbrahim Bey yarışmaya İstanbul Maltepe'den katılıyor. 20 yıllık aşçı olan İbrahim Bey'in abisi şeftir. İddialı biri olan İbrahim Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 17 Ocak Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.