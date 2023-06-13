Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim Bey kimdir? 15 Haziran günü yarışan İbrahim Demirdöğen kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de dördüncü gün yarışmacısı İbrahim Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim Bey kimdir? İbrahim Demirdöğen kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim Bey kimdir? İbrahim Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (12-16 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

2. gün yarışmacısı : Sevda Hanım

3. gün yarışmacısı : Nurgül Hanım

4. gün yarışmacısı : İbrahim Bey

5. gün yarışmacısı : Muratcan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İBRAHİM BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı İbrahim Demirdöğen oldu. İbrahim Bey 15 Haziran 2023 Perşembe günü yani haftanın 4. günü yarışacaktır. İbrahim Bey henüz yarışmadığı için diğer yarışmacılardan toplamda kaç puan aldı bilinmiyor. Yarıştığı gün detayları aktaracağız.