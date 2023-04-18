Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hüseyin Bey kimdir? 21 Nisan günü yarışan Hüseyin Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de beşinci gün yarışmacısı Hüseyin Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hüseyin Bey kimdir? Hüseyin Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hüseyin Bey kimdir? Hüseyin Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (17-21 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : İlknur Hanım

2. gün yarışmacısı : Hasret Hanım

3. gün yarışmacısı : Elif Hanım

4. gün yarışmacısı : Mikail Bey

5. gün yarışmacısı : Hüseyin Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HÜSEYİN BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 5. gün yarışmacısı Hüseyin Kaya oldu. Hüseyin Bey 21 Nisan 2023 Cuma günü yani haftanın beşinci günü, son günü yarışacaktır. Hüseyin Bey yarışmacılardan henüz kaç puan aldı bilinmiyor. Puanlar açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Hüseyin Bey Manisa'da annesiyle birlikte yaşamaktadır. Hüseyin Bey fotoğrafçılıkla uğraşmaktadır.