Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hazel kimdir? 3 Kasım Yemekteyiz 'Hazel Köroğlu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 31 Ekim - 4 Kasım arası yarışmacılarından olan Hazel Hanım (Hazel Köroğlu) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hazel Hanım kimdir? 3 Kasım Yemekteyiz 'Hazel Köroğlu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hazel Köroğlu Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Hazel Köroğlu kimdir? Hazel Köroğlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (31 EKİM - 4 KASIM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

2. gün yarışmacısı : Serkan Bey

3. gün yarışmacısı : Nagihan Hanım

4. gün yarışmacısı : Hazel Hanım

5. gün yarışmacısı : Necip Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAZEL KÖROĞLU KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Ekim - 4 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Hazel Hanım (Hazel Köroğlu) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Hazel Köroğlu klinik psikoloğudur. Lisans ve yüksek lisans mezunu olan Hazel Hanım Pişir de görelim yarışmasına da katılmıştır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Hazel Köroğlu Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 3 Kasım Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.