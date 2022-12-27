Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hava kimdir? 28 Aralık Yemekteyiz 'Hava Kasım' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 26-30 Aralık arası yarışmacılarından olan Hava Hanım (Hava Kasım) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hava Kasım Hanım kimdir? 28 Aralık Yemekteyiz 'Hava Kasım' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hava Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Hava Kasım kimdir? Hava Kasım kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (26-30 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Süleyman Bey

2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

3. gün yarışmacısı : Hava Hanım

4. gün yarışmacısı : Efe Bey

5. gün yarışmacısı : Özkan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAVA KASIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26-30 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Hava Hanım (Hava Kasım) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Hava Kasım 1983 doğumlu ve 39 yaşındadır. Hava Hanım aslen Giresunlu'dur. 4 yıllık evli olan Hava Hanım'ın bir oğlu bulunmaktadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Hava Hanım Gıda Teknikerliği bölümünde okumuştur ve aşçı yardımcılığı yapmıştır. Hava Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 28 Aralık Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.