Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hava Bıyık kimdir? 14 Ekim Yemekteyiz 'Hava Bıyık' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 10 Ekim - 14 Ekim arası yarışmacılarından olan Hava Hanım (Hava Bıyık) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hava Hanım kimdir? 14 Ekim Yemekteyiz 'Hava Bıyık' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hava Bıyık Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Hava Bıyık kimdir? Hava Bıyık kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (10 - 14 EKİM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : İlkay Hanım

2. gün yarışmacısı : Esen Hanım

3. gün yarışmacısı : Aleyna Hanım

4. gün yarışmacısı : Turan Bey

5. gün yarışmacısı : Hava Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAVA BIYIK KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10-14 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Hava Hanım (Hava Bıyık) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Hava Bıyık 1991 doğumludur. Hava Hanım 30 yaşındadır ve yarışmaya Trabzon'dan katılmaktadır. Hava Bıyık Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 14 Ekim Cuma günü yarışacak. Haftanın beşinci gün (yani son gün) yarışmacısıdır.