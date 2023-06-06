Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kimdir? 6 Haziran günü yarışan Hatice Turgut kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikinci gün yarışmacısı Hatice Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kimdir? Hatice Turgut kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kimdir? Hatice Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (5-9 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Onur Bey

2. gün yarışmacısı : Hatice Hanım

3. gün yarışmacısı : Zeynep Hanım

4. gün yarışmacısı : Berke Bey

5. gün yarışmacısı : Selda Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HATİCE HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ikinci gün yarışmacısı Hatice Turgut oldu. Hatice Hanım 6 Haziran 2023 Salı günü yani haftanın 2. günü yarışacaktır. Hatice Hanım yarışmacılardan toplamda kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü detayları yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Hatice Hanım yarışmaya Samsun'dan katılmaktadır.