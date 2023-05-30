Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kimdir? 31 Mayıs günü yarışan Hatice İpek kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kimdir? Hatice Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (29 MAYIS - 2 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Bahar Hanım

2. gün yarışmacısı : Ğulomjon Bey

3. gün yarışmacısı : Hatice Hanım

4. gün yarışmacısı : Korayhan Bey

5. gün yarışmacısı : Alev Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HATİCE HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Hatice İpek oldu. Hatice Hanım 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü yani haftanın 3. günü yarışacaktır. Hatice Hanım henüz yarışmadığı için diğer yarışmacılardan toplam kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü aldığı puanları ve detayları yazacağız.