Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasret Hanım kimdir? 18 Nisan günü yarışan Hasret Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikinci gün yarışmacısı Hasret Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasret Hanım kimdir? Hasret Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasret Hanım kimdir? Hasret Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (17-21 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : İlknur Hanım

2. gün yarışmacısı : Hasret Hanım

3. gün yarışmacısı : Elif Hanım

4. gün yarışmacısı : Mikail Bey

5. gün yarışmacısı : Hüseyin Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HASRET HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 2. gün yarışmacısı Hasret Erdoğan oldu. Hasret Hanım 18 Nisan 2023 Salı günü yani haftanın ikinci günü yarışmıştır. Hasret Hanım yarışmacılardan toplamda 24 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Hasret Hanım aslen Tuncelili'dir. Hasret Hanım özel gecelerde sahne alıp Türküler söylemektedir.