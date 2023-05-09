Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hanife Hanım kimdir? 12 Mayıs günü yarışan Hanife Can kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de beşinci gün yarışmacısı Hanife Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hanife Hanım kimdir? Hanife Can kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hanife Hanım kimdir? Hanife Can kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (8-12 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Serkan Bey

2. gün yarışmacısı : Neşe Hanım

3. gün yarışmacısı : Yeliz Hanım

4. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

5. gün yarışmacısı : Hanife Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HANİFE HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki beşinci gün yarışmacısı Hanife Can oldu. Hanife Hanım 12 Mayıs 2023 Cuma günü yani haftanın 5. günü, haftanın son günü yarışacaktır. Hanife Hanım henüz yarışmadığı için toplam kaç puan almıştır bilinmiyor. Yarışma günü aldığı puanları açıklayacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Hanife Hanım 29 yaşında ve evlidir. Hanife Hanım drama eğitmenidir.