Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hamit kimdir? 2 Ocak Yemekteyiz 'Hamit Tunç' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 2-6 Ocak arası yarışmacılarından olan Hamit Bey (Hamit Tunç) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hamit Bey kimdir? 2 Ocak Yemekteyiz 'Hamit Tunç' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hamit Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Hamit Tunç kimdir? Hamit Tunç kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (2-6 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Hamit Bey

2. gün yarışmacısı : Cahide Hanım

3. gün yarışmacısı : Safiye Hanım

4. gün yarışmacısı : Bedia Hanım

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAMİT BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2-6 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Hamit Bey (Hamit Tunç) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Hamit Tunç 34 yaşındadır. Aslen Diyarbakırlı olan Hamit Bey evli ve 2 çocuk babasıdır. Hamit Bey 22 yıldır İstanbul'da yaşamaktadır. 6 yıllık aşçıdır. Hamit Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 2 Ocak Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır. 2 Ocak'ta yarışan Hamit Bey yarışmacılardan toplam 20 puan almıştır.