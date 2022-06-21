Zuhal Topal'la Yemekteyiz Halil İbrahim Bey kimdir? 22 Haziran Yemekteyiz 'Halil İbrahim Balıkçı' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan al

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Halil İbrahim Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Halil İbrahim Bey kimdir? Halil İbrahim Balıkçı kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (20-24 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Emine Hanım

2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

3. gün yarışmacısı : Halil İbrahim Bey

4. gün yarışmacısı : Baran Bey

5. gün yarışmacısı : Gülçin Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HALİL İBRAHİM BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20-24 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Halil İbrahim Bey (Halil İbrahim Balıkçı) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Halil İbrahim Bey 1987 doğumlu, 35 yaşında ve aslen Vanlıdır. Halil İbrahim Balıkçı galericidir ve İstanbul'da ikamet etmektedir. Bu haftanın 3. gün yarışmacısı olan Halil İbrahim Bey, 22 Haziran Çarşamba günü yarışacaktır. Dünkü yarışmada Emine Hanım'a 3 puan vermişti. Saygı konusunda oldukça hassas olan Halil İbrahim Bey yemek konusunda kendisine oldukça güvenmektedir.

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