Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kimdir? 7 Aralık Yemekteyiz 'Hakan Karaduman' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 5-9 Aralık arası yarışmacılarından olan Hakan Bey (Hakan Karaduman) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan Bey kimdir? 7 Aralık Yemekteyiz 'Hakan Karaduman' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Hakan Karaduman kimdir? Hakan Karaduman kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (5-9 ARALIK 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Sevda Hanım
2. gün yarışmacısı : Eylem Hanım
3. gün yarışmacısı : Hakan Bey
4. gün yarışmacısı : Gülbahar Hanım
5. gün yarışmacısı : Emre Bey
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAKAN KARADUMAN KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5-9 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Hakan Bey (Hakan Karaduman) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Hakan Karaduman aslen Kırklareli Lüleburgazlı'dır. Reklam prodüksiyon işlerinde çalışan ve gece kulüplerinde DJ'lik yapan Hakan Karaduman İstanbul'da yaşamaktadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Hakan Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 7 Aralık Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.