Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kimdir? 7 Aralık Yemekteyiz 'Hakan Karaduman' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 5-9 Aralık arası yarışmacılarından olan Hakan Bey (Hakan Karaduman) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan Bey kimdir? 7 Aralık Yemekteyiz 'Hakan Karaduman' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...