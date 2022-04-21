Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz dış ses kim?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gürbüz kimdir ve Yemekteyiz dış ses kim sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal ile Yemekteyiz programının sevenleri, dış ses Gürbüz'ün kim olduğunu merak ediyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜRBÜZ KİMDİR?

Daha önceleri dış ses ya da mikser diye seslenilen dış sese bu programda Gürbüz denmekte. Yemekteyiz yarışmasında Gürbüz ismi ile kamera arkasındaki kişi ile Zuhal Topal'la Sofrada programında ki Mikser ya da dış ses aynı kişidir.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ DIŞ SES KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada programında ve Temizlik Benim İşim programında şu an dış ses olan ve Mikser olarak da tanınan Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966'da dünyaya geldi ve 55 yaşındadır.

Aydoğan Temel, Mimar Sinan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır. 1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmlerinde dublaj ve yönetmenliği yapmaktadır.Sıkça seslendirdiği yabancı ünlüler arasında: William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu yer almaktadır. Aydoğan Temel, genellikle kötü, komik, sorunlu adamları seslendirmektedir. Show TV'de bir dönem yayınlanmış magazin programlarından Pazar keyfi'nin de dış sesi olan Aydoğan Temel, o zamana kadar yapılmış magazin seslendirmelerinin dışına çıkarak ve fark yarattı ve kimi kesim tarafından eleştirilse de izleyicilerin çoğu tarafından sevildi ve hala taklitleri yapılmaktadır. Daha sonra Uçankuş programında yer alan Aydoğan Temel, şimdilerde Zuhal Topal'da Mikser olarak sesiyle yer almaktadır.

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