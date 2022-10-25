Zuhal Topal'la Yemekteyiz Güray kimdir? 27 Ekim Yemekteyiz 'Güray Altuntaş' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 24 Ekim - 28 Ekim arası yarışmacılarından olan Güray Bey (Güray Altuntaş) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Güray Bey kimdir? 27 Ekim Yemekteyiz 'Güray Altuntaş' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Güray Altuntaş Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Güray Altuntaş kimdir? Güray Altuntaş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (24-28 EKİM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Selda Hanım

2. gün yarışmacısı : Mustafa Bey

3. gün yarışmacısı : Gülender Hanım

4. gün yarışmacısı : Güray Bey

5. gün yarışmacısı : Burcu Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜRAY ALTUNTAŞ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24-28 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Güray Bey (Güray Altuntaş) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Güray Altuntaş'ın annesi Bulgar göçmeni babası ise Malatyalı'dır. Güray Bey, Mimar Sinan Üniversitesi Heykel bölümünden mezun olmuştur. Blogger olan Güray Altuntaş İstanbul'da yaşamaktadır. Güray Bey, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 27 Ekim Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.