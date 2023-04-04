Zuhal Topal'la Yemekteyiz Güray Bey kimdir? 7 Nisan günü yarışan Güray Kerim Çankaya kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de beşinci gün yarışmacısı Güray Kerim Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Güray Kerim Bey kimdir? Güray Kerim Çankaya kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Güray Kerim Bey kimdir? Güray Kerim Çankaya kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (3-7 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım

2. gün yarışmacısı : Serpil Hanım

3. gün yarışmacısı : İnanç Bey

4. gün yarışmacısı : Ramona Hanım

5. gün yarışmacısı : Güray Kerim Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜRAY KERİM BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki beşinci gün yarışmacısı Güray Kerim Çankaya oldu. Güray Kerim Bey 7 Nisan 2023 Cuma günü yani haftanın 5. günü, son günü yarışacaktır. Güray Kerim Bey henüz yarışmadığı için kaç puan aldığı bilinmiyor. Detayları puanlar verildikten sonra yazacağız.