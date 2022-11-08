Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülşen kimdir? 8 Kasım Yemekteyiz 'Gülşen Kaşlıoğlu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 7-11 Kasım arası yarışmacılarından olan Gülşen Hanım (Gülşen Kaşlıoğlu) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülşen Hanım kimdir? 8 Kasım Yemekteyiz 'Gülşen Kaşlıoğlu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülşen Kaşlıoğlu Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Gülşen Kaşlıoğlu kimdir? Gülşen Kaşlıoğlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (7-11 KASIM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Eda Hanım

2. gün yarışmacısı : Gülşen Hanım

3. gün yarışmacısı : Gencer Bey

4. gün yarışmacısı : Mine Hanım

5. gün yarışmacısı : İsminar Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLŞEN KAŞLIOĞLU KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7-11 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Gülşen Hanım (Gülşen Kaşlıoğlu) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Gülşen Kaşlıoğlu 1990 doğumludur ve 32 yaşındadır. 3 yıllık evli olan Gülşen Hanım Bursa'da yaşamaktadır. Yarışmaya Bursa'dan katılan ve Ev Hanımı olan Gülşen Kaşlıoğlu Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 8 Kasım Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.