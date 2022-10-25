Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülender kimdir? 26 Ekim Yemekteyiz 'Gülender Yüksel' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 24 Ekim - 28 Ekim arası yarışmacılarından olan Gülender Hanım (Gülender Yüksel) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülender Hanım kimdir? 26 Ekim Yemekteyiz 'Gülender Yüksel' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülender Yüksel Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Gülender Yüksel kimdir? Gülender Yüksel kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (24-28 EKİM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Selda Hanım

2. gün yarışmacısı : Mustafa Bey

3. gün yarışmacısı : Gülender Hanım

4. gün yarışmacısı : Güray Bey

5. gün yarışmacısı : Burcu Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLENDER YÜKSEL KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24-28 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Gülender Hanım (Gülender Yüksel) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Gülender Yüksel aslen Kastamonulu'dur. Otelde çalışan Gülender Hanım İstanbul'da yaşamaktadır. Tatlılarda çok iyi olduğunu belirten Gülender Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 26 Ekim Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.