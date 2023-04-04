Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülden Hanım kimdir? 3 Nisan günü yarışan Gülden Karabayır kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Gülden Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülden Hanım kimdir? Gülden Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülden Hanım kimdir? Gülden Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (3-7 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım

2. gün yarışmacısı : Serpil Hanım

3. gün yarışmacısı : İnanç Bey

4. gün yarışmacısı : Ramona Hanım

5. gün yarışmacısı : Güray Kerim Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLDEN HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Gülden Karabayır oldu. Gülden Hanım 3 Nisan 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Gülden Hanım yarışmacılardan toplamda 23 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Gülden Hanım aslen Maraşlı'dır ve İstanbul'da yaşamaktadır. Evli ve bir oğlu bulunan Gülden Hanım'ın mesleği gayrimenkul danışmanıdır.