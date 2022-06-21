Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülçin Hanım kimdir? 24 Haziran Yemekteyiz 'Gülçin Canıöz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülçin Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Gülçin Hanım kimdir? Gülçin Canıöz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (20-24 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Emine Hanım

2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

3. gün yarışmacısı : Halil İbrahim Bey

4. gün yarışmacısı : Baran Bey

5. gün yarışmacısı : Gülçin Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLÇİN HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20-24 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Gülçin Hanım (Gülçin Canıöz) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Gülçin Hanım 50 yaşında ve aslen Bursalıdır. 30 yıllık evli olan Gülçin Hanım 15 yıl lokanta işletmeciliği yapmıştır. 1972 doğumlu Gülçin Hanım Yemekteyiz programında bu hafta 24 Haziran Cuma günü yarışacak.

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