Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülbahar kimdir? 8 Aralık Yemekteyiz 'Gülbahar Balcı' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 5-9 Aralık arası yarışmacılarından olan Gülbahar Hanım (Gülbahar Balcı) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülbahar Hanım kimdir? 8 Aralık Yemekteyiz 'Gülbahar Balcı' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...