Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülbahar kimdir? 8 Aralık Yemekteyiz 'Gülbahar Balcı' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 5-9 Aralık arası yarışmacılarından olan Gülbahar Hanım (Gülbahar Balcı) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülbahar Hanım kimdir? 8 Aralık Yemekteyiz 'Gülbahar Balcı' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülbahar Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Gülbahar Balcı kimdir? Gülbahar Balcı kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (5-9 ARALIK 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Sevda Hanım
2. gün yarışmacısı : Eylem Hanım
3. gün yarışmacısı : Hakan Bey
4. gün yarışmacısı : Gülbahar Hanım
5. gün yarışmacısı : Emre Bey
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLBAHAR BALCI KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5-9 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Gülbahar Hanım (Gülbahar Balcı) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Gülbahar Balcı aslen Kilisli'dir. Ev hanımı olan Gülbahar Balcı İstanbul'da yaşamaktadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Gülbahar Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 8 Aralık Perşembegünü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.