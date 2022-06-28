Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gönül Hanım kimdir? 1 Temmuz Yemekteyiz 'Gönül Çendik' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gönül Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Gönül Hanım kimdir? Gönül Çendik kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (27 HAZİRAN - 1 TEMMUZ 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Faruk Bey

2. gün yarışmacısı : Sinan Deniz Bey

3. gün yarışmacısı : Funda Hanım

4. gün yarışmacısı : Bedriye Hanım

5. gün yarışmacısı : Gönül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÖNÜL ÇENDİK KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Haziran-1 Temmuz yeni hafta yarışmacılarından birisi Gönül Hanım (Gönül Çendik) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Gönül Çendik yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Gönül Çendik aslen Bitlisli'dir. 11 yıllık evli olan Gönül Çendik Hanım yemeklerin lezzetlerine çok önem verdiğini belirtti. Gönül Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 1 Temmuz Cuma günü yarışmacısıdır.

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