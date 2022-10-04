Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gizem Özçetin kimdir? 6 Ekim Yemekteyiz 'Gizem Özçetin' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 3 Ekim - 7 Ekim arası yarışmacılarından olan Gizem Hanım (Gizem Özçetin) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gizem Hanım kimdir? 6 Ekim Yemekteyiz 'Gizem Özçetin' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gizem Özçetin Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Gizem Özçetin kimdir? Gizem Özçetin kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (3-7 EKİM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Nesrin Hanım

2. gün yarışmacısı : Evren Bey

3. gün yarışmacısı : Leyla Hanım

4. gün yarışmacısı : Gizem Hanım

5. gün yarışmacısı : Özdemir Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GİZEM ÖZÇETİN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3-7 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Gizem Hanım (Gizem Özçetin) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Gizem Özçetin 1992 doğumlu ve 32 yaşındadır. Beden eğitimi öğretmeni olan Gizem Özçetin aslen Gaziantepli'dir. Gizem Özçetin, zuma, pilates ve yüzme antrenörlüğü yapmaktadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Gizem Özçetin Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 6 Ekim Perşembe günü yarışacak. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.