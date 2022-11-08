Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gencer kimdir? 9 Kasım Yemekteyiz 'Gencer Ayaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 7-11 Kasım arası yarışmacılarından olan Gencer Bey (Gencer Ayaz) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gencer Bey kimdir? 9 Kasım Yemekteyiz 'Gencer Ayaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gencer Ayaz Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Gencer Ayaz kimdir? Gencer Ayaz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (7-11 KASIM 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Eda Hanım
2. gün yarışmacısı : Gülşen Hanım
3. gün yarışmacısı : Gencer Bey
4. gün yarışmacısı : Mine Hanım
5. gün yarışmacısı : İsminar Hanım
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GENCER BEY KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7-11 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Gencer Bey (Gencer Ayaz) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Gencer Ayaz yarışmaya Bursa'dan katılmaktadır. Gencer Ayaz Engelsizler yaşam merkezinde çalışmaktadır. Yemek yapmayı çok seven Gencer Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 9 Kasım Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.