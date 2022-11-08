Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gencer kimdir? 9 Kasım Yemekteyiz 'Gencer Ayaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 7-11 Kasım arası yarışmacılarından olan Gencer Bey (Gencer Ayaz) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gencer Bey kimdir? 9 Kasım Yemekteyiz 'Gencer Ayaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...