Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda kimdir? 23 Kasım Yemekteyiz 'Funda Tüysüz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 21-25 Kasım arası yarışmacılarından olan Funda Hanım (Funda Tüysüz) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım kimdir? 23 Kasım Yemekteyiz 'Funda Tüysüz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...