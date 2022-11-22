Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda kimdir? 23 Kasım Yemekteyiz 'Funda Tüysüz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 21-25 Kasım arası yarışmacılarından olan Funda Hanım (Funda Tüysüz) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım kimdir? 23 Kasım Yemekteyiz 'Funda Tüysüz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Funda Tüysüz kimdir? Funda Tüysüz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (21-25 KASIM 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Erdem Bey
2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım
3. gün yarışmacısı : Funda Hanım
4. gün yarışmacısı : Osman Bey
5. gün yarışmacısı : Pınar Hanım
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FUNDA TÜYSÜZ KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21-25 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Funda Hanım (Funda Tüysüz) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Funda Tüysüz müşteri ilişkileri uzmanıdır. Aslen Giresunlu olan Funda Hanım İstanbul'da yaşamaktadır. Funda Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 23 Kasım Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.