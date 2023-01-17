Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda kimdir? 16 Ocak Yemekteyiz 'Funda Sevimli' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 16-20 Ocak arası yarışmacılarından olan Funda Hanım (Funda Sevimli) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım kimdir? 16 Ocak Yemekteyiz 'Funda Sevimli' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...