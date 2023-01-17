Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda kimdir? 16 Ocak Yemekteyiz 'Funda Sevimli' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 16-20 Ocak arası yarışmacılarından olan Funda Hanım (Funda Sevimli) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım kimdir? 16 Ocak Yemekteyiz 'Funda Sevimli' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Funda Sevimli kimdir? Funda Sevimli kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (16-20 OCAK 2023)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Funda Hanım
2. gün yarışmacısı : İbrahim Bey
3. gün yarışmacısı : Çiğdem Hanım
4. gün yarışmacısı : Ceren Hanım
5. gün yarışmacısı : İlker Bey
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FUNDA HANIM KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16-20 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Funda Hanım (Funda Sevimli) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Funda Sevimli aslen Malatyalı'dır. 6,5 yıllık evli olan Funda Hanım aşçıdır. Denizli'de yaşayan Funda Hanım şuanda çalışmıyor. Funda Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 16 Ocak Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır. 16 Ocak'ta yarışan Funda Sevimli Hanım yarışmacılardan toplam 26 puan almıştır.