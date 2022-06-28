Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım kimdir? 29 Haziran Yemekteyiz 'Funda Aras Gün' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Funda Hanım kimdir? Funda Aras Gün kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (27 HAZİRAN - 1 TEMMUZ 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Faruk Bey

2. gün yarışmacısı : Sinan Deniz Bey

3. gün yarışmacısı : Funda Hanım

4. gün yarışmacısı : Bedriye Hanım

5. gün yarışmacısı : Gönül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FUNDA ARAS GÜN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Haziran-1 Temmuz yeni hafta yarışmacılarından birisi Funda Hanım (Funda Aras Gün) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Funda Aras Gün yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Funda Aras Gün, 1988 doğumlu ve 33 yaşındadır. Funda Aras Gün, 6 yıllık evli ve 3 çocuk annesidir. Funda Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 29 Haziran Çarşamba günü yarışmacısıdır.

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