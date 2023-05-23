Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım kimdir? 25 Mayıs günü yarışan Funda Ketenci kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de dördüncü gün yarışmacısı Funda Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım kimdir? Funda Ketenci kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım kimdir? Funda Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (22-26 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Seren Hanım

2. gün yarışmacısı : Nurullah Bey

3. gün yarışmacısı : Mert Bey

4. gün yarışmacısı : Funda Hanım

5. gün yarışmacısı : Betül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FUNDA HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı Funda Ketenci oldu. Funda Hanım 25 Mayıs 2023 Perşembe günü yani haftanın 4. günü yarışacaktır. Funda Hanım henüz yarışmadığı için kaç puan aldığı bilinmiyor. Yarışma günü puanını yazacağız.