Zuhal Topal'la Yemekteyiz Filiz Hanım kimdir? 20 Mart günü yarışan Filiz Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Filiz Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Filiz Hanım kimdir? Filiz Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Filiz Hanım kimdir? Filiz kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (20-24 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Filiz Hanım

2. gün yarışmacısı : Gülşah Hanım

3. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

4. gün yarışmacısı : Seda Hanım

5. gün yarışmacısı : Onur Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FİLİZ HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Filiz Yıldırım oldu. Filiz Hanım 20 Mart 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Filiz Hanım yarışmacılardan toplamda 23 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Filiz Hanım aslen Tokatlı'dır ve Ev hanımıdır. Filiz Hanım bekar ve 50 yaşındadır. Filiz Hanım İstanbul Üsküdar'da oturmaktadır ve bir oğlu bulunmaktadır.