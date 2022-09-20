Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fikriye Hanım kimdir? 21 Eylül Yemekteyiz 'Fikriye Gülünç' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 19 Eylül - 23 Eylül arası yarışmacılarından olan Fikriye Hanım (Fikriye Gülünç) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fikriye Hanım kimdir? 21 Eylül Yemekteyiz 'Fikriye Gülünç' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fikriye Gülünç Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Fikriye Hanım kimdir? Fikriye Gülünç kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (19-23 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Yaren Hanım

2. gün yarışmacısı : Baran Bey

3. gün yarışmacısı : Fikriye Hanım

4. gün yarışmacısı : Tayfun Bey

5. gün yarışmacısı : Dilara Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FİKRİYE GÜLÜNÇ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19-23 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Fikriye Hanım (Fikriye Gülünç) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Fikriye Gülünç Ev hanımı ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Fikriye Gülünç aslen Adıyamanlı'dır. Hamur işlerine çok hakim olan yarışmacı Fikriye Gülünç Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 21 Eylül Çarşamba günü yarışacak. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.