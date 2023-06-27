Zuhal Topal'la Yemekteyiz Figen Hanım kimdir? 28 Haziran günü yarışan Figen Uğurtan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de üçüncü gün yarışmacısı Figen Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Figen Hanım kimdir? Figen Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Figen Hanım kimdir? Figen Uğurtan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (26-30 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Ezgi Hanım

2. gün yarışmacısı : Seyhan Hanım

3. gün yarışmacısı : Figen Hanım

4. gün yarışmacısı : Tolgacan Bey

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FİGEN HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Figen Uğurtan oldu. Figen Hanım 28 Haziran 2023 Çarşamba günü yani haftanın 3. günü yarışacaktır. Figen Hanım henüz yarışmadığı için toplamda kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü aldığı puanı yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Figen Hanım 41 yaşında ve aslen Kahramanmaraşlı'dır. Figen Hanım satranç oynamayı çok sevmektedir.