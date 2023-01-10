Zuhal Topal'la Yemekteyiz Feyza kimdir? 11 Ocak Yemekteyiz 'Feyza Akbal' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 9-13 Ocak arası yarışmacılarından olan Feyza Hanım (Feyza Akbal) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Feyza Hanım kimdir? 11 Ocak Yemekteyiz 'Feyza Akbal' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Feyza Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Feyza Akbal kimdir? Feyza Akbal kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (9-13 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Neriman Hanım

2. gün yarışmacısı : İsmail Bey

3. gün yarışmacısı : Feyza Hanım

4. gün yarışmacısı : Esra Hanım

5. gün yarışmacısı : Can Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FEYZA HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9-13 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Feyza Hanım (Feyza Akbal) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Feyza Akbal yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Estetisyen uzmanı olan Feyza Hanım İstanbul'da oturmaktadır. Oldukça iddialı ve kendine güveni tam olan Feyza Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 11 Ocak Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.