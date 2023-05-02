Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ferhat Bey kimdir? 5 Mayıs günü yarışan Ferhat Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de beşinci gün yarışmacısı Ferhat Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ferhat Bey kimdir? Ferhat Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ferhat Bey kimdir? Ferhat Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (1-5 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Yeliz Hanım

2. gün yarışmacısı : Enes Bey

3. gün yarışmacısı : Ebru Hanım

4. gün yarışmacısı : İrem Hanım

5. gün yarışmacısı : Ferhat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FERHAT BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 5. gün yarışmacısı Ferhat Şahin oldu. Ferhat Bey 5 Mayıs 2023 Cuma günü yani haftanın beşinci günü, son günü yarışacaktır. Ferhat Bey henüz yarışmadığı için toplam kaç puan aldı bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Ferhat Bey 42 yaşında ve Mersin'de ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Ferhat Bey takı ve pasta işiyle ilgilenmektedir.