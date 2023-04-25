Zuhal Topal'la Yemekteyiz Faysal Bey kimdir? 27 Nisan günü yarışan Faysal Sili kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de dördüncü gün yarışmacısı Faysal Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Faysal Bey kimdir? Faysal Sili kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Faysal Bey kimdir? Faysal Sili kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (24-28 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Aycan Hanım

2. gün yarışmacısı : Betül Hanım

3. gün yarışmacısı : Güllüzar Hanım

4. gün yarışmacısı : Faysal Bey

5. gün yarışmacısı : Tolga Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FAYSAL BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 4. gün yarışmacısı Faysal Sili oldu. Faysal Bey 27 Nisan 2023 Perşembe günü yani haftanın dördüncü günü yarışacaktır. Faysal Bey'in yarışmacılardan toplam kaç puan aldığı henüz bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.