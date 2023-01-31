Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma kimdir? 2 Şubat Yemekteyiz 'Fatma Kavruk' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 30 Ocak - 3 Şubat arası yarışmacılarından olan Fatma Hanım (Fatma Kavruk) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma Hanım kimdir? 2 Şubat Yemekteyiz 'Fatma Kavruk' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Fatma Kavruk kimdir? Fatma Kavruk kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (30 OCAK - 3 ŞUBAT 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Serkan Bey

2. gün yarışmacısı : Meral Hanım

3. gün yarışmacısı : Ziya Bey

4. gün yarışmacısı : Fatma Hanım

5. gün yarışmacısı : Betül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FATMA HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Ocak - 3 Şubat yeni hafta yarışmacılarından birisi Fatma Hanım (Fatma Kavruk) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Fatma Hanım Mersinli ve aslen köken olarak Urfalı'dır. İstanbul'da yaşayan Fatma Hanım sağlık personelidir. Ameliyathane çalışanı olan Fatma Hanım 17 yıllık evlidir. 2 çocuk annesi olan Fatma Hanım'ın 15 yaşında oğlu ve 11 yaşında kızı vardır. 9 yaşından beri mutfakla iç içe olan Fatma Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 2 Şubat Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.