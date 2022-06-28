Zuhal Topal'la Yemekteyiz Faruk Bey kimdir? 27 Haziran Yemekteyiz 'Faruk Eldem' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Faruk Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Faruk Bey kimdir? Faruk Eldem kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (27 HAZİRAN - 1 TEMMUZ 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Faruk Bey

2. gün yarışmacısı : Sinan Deniz Bey

3. gün yarışmacısı : Funda Hanım

4. gün yarışmacısı : Bedriye Hanım

5. gün yarışmacısı : Gönül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FARUK ELDEM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Haziran-1 Temmuz yeni hafta yarışmacılarından birisi Faruk Bey (Faruk Eldem) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Faruk Eldem İstanbul'dan katılmaktadır. Faruk Eldem, kuafördür. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Faruk Bey'in instagramda 63 bin takipçisi bulunmaktadır. Faruk Eldem, gelinler için makyaj ve saç tasarımı hazırlamaktadır. Faruk Eldem, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 27 Haziran Pazartesi günü yarışmıştır. Diğer yarışmacılardan toplam 22 puan almıştır.

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