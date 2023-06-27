Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ezgi Hanım kimdir? 26 Haziran günü yarışan Ezgi Karakirez kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Ezgi Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ezgi Hanım kimdir? Ezgi Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ezgi Hanım kimdir? Ezgi Karakirez kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (26-30 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Ezgi Hanım

2. gün yarışmacısı : Seyhan Hanım

3. gün yarışmacısı : Figen Hanım

4. gün yarışmacısı : Tolgacan Bey

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EZGİ HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Ezgi Karakirezoldu. Ezgi Hanım 26 Haziran 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Ezgi Hanım yarışmacılardan toplamda 23 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Ezgi Hanım 28 yaşında ve aslen Edirneli'dir. Ezgi Hanım evli ve bir çocuk annesidir.