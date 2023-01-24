Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eyüp Özcan kimdir? 25 Ocak Yemekteyiz 'Eyüp Özcan Sarpbaş' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 23-27 Ocak arası yarışmacılarından olan Eyüp Özcan Bey (Eyüp Özcan Sarpbaş) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eyüp Özcan Bey kimdir? 25 Ocak Yemekteyiz 'Eyüp Özcan Sarpbaş' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eyüp Özcan Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Eyüp Özcan Sarpbaş kimdir? Eyüp Özcan Sarpbaş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (23-27 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Özgül Hanım

2. gün yarışmacısı : Kübra Hanım

3. gün yarışmacısı : Özcan Bey

4. gün yarışmacısı : Nur Hanım

5. gün yarışmacısı : Can Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖZCAN BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23-27 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Eyüp Özcan Bey (Eyüp Özcan Sarpbaş) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Eyüp Özcan Sarpbaş evlidir ve 30 yıldır moda tasarımı ile ilgileniyor. Moda tasarımcısı olan Özcan Bey restoran işletmektedir. Özcan Bey İstanbul Kadıköy'den yarışmaya katılıyor. İstanbul'da yaşayan Özcan Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 25 Ocak Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.