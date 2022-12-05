Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eylem kimdir? 6 Aralık Yemekteyiz 'Eylem Keskin' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 5-9 Aralık arası yarışmacılarından olan Eylem Hanım (Eylem Keskin) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eylem Hanım kimdir? 6 Aralık Yemekteyiz 'Eylem Keskin' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eylem Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Eylem Keskin kimdir? Eylem Keskin kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (5-9 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Sevda Hanım

2. gün yarışmacısı : Eylem Hanım

3. gün yarışmacısı : Hakan Bey

4. gün yarışmacısı : Gülbahar Hanım

5. gün yarışmacısı : Emre Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EYLEM KESKİN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5-9 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Eylem Hanım (Eylem Keskin) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Eylem Keskin 1993 doğumludur ve 29 yaşındadır. Ev hanımı olan Eylem Keskin İstanbul'da yaşamaktadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Eylem Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 6 Aralık Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.