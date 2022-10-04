Zuhal Topal'la Yemekteyiz Evren Uçum kimdir? 4 Ekim Yemekteyiz 'Evren Uçum' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 3 Ekim - 7 Ekim arası yarışmacılarından olan Evren Bey (Evren Uçum) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Evren Bey kimdir? 4 Ekim Yemekteyiz 'Evren Uçum' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Evren Uçum Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Evren Uçum kimdir? Evren Uçum kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (3-7 EKİM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Nesrin Hanım

2. gün yarışmacısı : Evren Bey

3. gün yarışmacısı : Leyla Hanım

4. gün yarışmacısı : Gizem Hanım

5. gün yarışmacısı : Özdemir Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EVREN UÇUM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3-7 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Evren Bey (Evren Uçum) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Evren Uçum İç mimardır ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Evren Uçum daha önce Pişir de Görelim yarışmasında yarışmıştır. Evren Uçum Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 4 Ekim Salı günü yarışacak. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.