Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esra kimdir? 23 Aralık Yemekteyiz 'Esra İsot' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 19-23 Aralık arası yarışmacılarından olan Esra Hanım (Esra İsot) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esra Hanım kimdir? 23 Aralık Yemekteyiz 'Esra İsot' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esra Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Esra İsot kimdir? Esra İsot kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (19-23 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Derya Hanım

2. gün yarışmacısı : Serkan Bey

3. gün yarışmacısı : Rezan Hanım

4. gün yarışmacısı : Sevim Hanım

5. gün yarışmacısı : Esra Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ESRA İSOT KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19-23 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Esra Hanım (Esra İsot) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Esra İsot 1998 doğumludur ve 24 yaşındadır. Aslen Tokatlı olan Esra Hanım Ev Hanımı'dır. Bir çocuk annesi olan Esra Hanım yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Esra Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 23 Aralık Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.