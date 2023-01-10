Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esra kimdir? 12 Ocak Yemekteyiz 'Esra Yoldaş Balcı' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 9-13 Ocak arası yarışmacılarından olan Esra Hanım (Esra Yoldaş Balcı) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esra Hanım kimdir? 12 Ocak Yemekteyiz 'Esra Yoldaş Balcı' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esra Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Esra Yoldaş Balcı kimdir? Esra Yoldaş Balcı kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (9-13 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Neriman Hanım

2. gün yarışmacısı : İsmail Bey

3. gün yarışmacısı : Feyza Hanım

4. gün yarışmacısı : Esra Hanım

5. gün yarışmacısı : Can Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ESRA HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9-13 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Esra Hanım (Esra Yoldaş Balcı) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Esra Yoldaş Balcı yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Satış danışmanı olan Esra Hanım 3 ay Sushi restoranında çalışmıştır. Yemek sektöründe de çalışan Esra Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 12 Ocak Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.