Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Hanım kimdir? 14 Haziran Yemekteyiz 'Esma Ateş' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Esma Hanım kimdir? Esma Ateş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (13-17 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : İdil Hanım

2. gün yarışmacısı : Esma Hanım

3. gün yarışmacısı : Derya Hanım

4. gün yarışmacısı : İsmet Bey

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ESMA HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13-17 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Esma Hanım (Esma Ateş) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Esma Hanım 30 yaşındadır. Aslen annesi Adanalı ve babası Vanlı olan yarışmacı bu hafta 2. gün yarışacaktır. Yani Esma Hanım bu hafta 14 Haziran Salı günü yarışacaktır. Daha önceden televizyonda bazı programlarda da yer almıştır. Terazi burcu olan Esma Hanım'ın güzellik ve bakım merkezi bulunmaktadır.

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