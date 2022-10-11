Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esen Berk kimdir? 11 Ekim Yemekteyiz 'Esen Berk' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
Gündem Haberleri
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 10 Ekim - 14 Ekim arası yarışmacılarından olan Esen Hanım (Esen Berk) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esen Hanım kimdir? 11 Ekim Yemekteyiz 'Esen Berk' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esen Berk Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Esen Berk kimdir? Esen Berk kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (10 - 14 EKİM 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : İlkay Hanım
2. gün yarışmacısı : Esen Hanım
3. gün yarışmacısı : Aleyna Hanım
4. gün yarışmacısı : Turan Bey
5. gün yarışmacısı : Hava Hanım
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ESEN BERK KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10-14 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Esen Hanım (Esen Berk) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Esen Berk 1981 doğumludur. Esen Hanım 41 yaşındadır ve aslen Trabzonlu'dur. Esen Berk Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 11 Ekim Salı günü yarışacak. Haftanın ikinci gün yarışmacısıdır.