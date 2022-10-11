Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esen Berk kimdir? 11 Ekim Yemekteyiz 'Esen Berk' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 10 Ekim - 14 Ekim arası yarışmacılarından olan Esen Hanım (Esen Berk) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esen Hanım kimdir? 11 Ekim Yemekteyiz 'Esen Berk' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...