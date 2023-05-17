Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erman Bey kimdir? 18 Mayıs günü yarışan Nazım Erman Özalp kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de dördüncü gün yarışmacısı Erman Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erman Bey kimdir? Nazım Erman Özalp kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erman Bey kimdir? Erman Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (15-19 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Yasemin Hanım

2. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

3. gün yarışmacısı : Semra Hanım

4. gün yarışmacısı : Erman Bey

5. gün yarışmacısı : Davut Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ERMAN BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı Nazım Erman Özalp oldu. Erman Bey 18 Mayıs 2023 Perşembe günü yani haftanın 4. günü yarışacaktır. Erman Bey henüz yarışmadığı için kaç puan aldığı bilinmiyor. Yarıştığı gün puanını yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Erman Bey 46 yaşında ve İstanbullu'dur. Bekar olan Erman Bey eskiden restoran işletmeciliği yapıyordu, şimdilerde ise galericilik yapmaktadır.