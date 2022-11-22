Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erdem kimdir? 21 Kasım Yemekteyiz 'Erdem Dilbaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 21-25 Kasım arası yarışmacılarından olan Erdem Bey (Erdem Dilbaz) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erdem Bey kimdir? 21 Kasım Yemekteyiz 'Erdem Dilbaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erdem Dilbaz Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Erdem Dilbaz kimdir? Erdem Dilbaz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (21-25 KASIM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Erdem Bey

2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

3. gün yarışmacısı : Funda Hanım

4. gün yarışmacısı : Osman Bey

5. gün yarışmacısı : Pınar Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ERDEM DİLBAZ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21-25 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Erdem Bey (Erdem Dilbaz) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Erdem Dilbaz 1982 doğumludur ve 40 yaşındadır. Bekar olan Erdem Bey İstanbul'da yaşamaktadır. Erdem Bey'in mesleği Prodüktördür. Görsel sanatlarla ilgilenen Erdem Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 21 Kasım Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır. Erdem Dilbaz 21 Kasım günü yarışmacılardan toplam 16 puan almıştır.