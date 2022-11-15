Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erdal kimdir? 16 Kasım Yemekteyiz 'Erdal Türksoy' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 14-18 Kasım arası yarışmacılarından olan Erdal Bey (Erdal Türksoy) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erdal Bey kimdir? 16 Kasım Yemekteyiz 'Erdal Türksoy' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erdal Türksoy Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Erdal Türksoy kimdir? Erdal Türksoy kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (14-18 KASIM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Sibel Hanım

2. gün yarışmacısı : Ceyda Hanım

3. gün yarışmacısı : Erdal Bey

4. gün yarışmacısı : Betül Hanım

5. gün yarışmacısı : Serkan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ERDAL TÜRKSOY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14-18 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Erdal Bey (Erdal Türksoy) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Erdal Türksoy aşçıdır. Aslen Siirtli olan Erdal Bey 25 yıldır aşçılık yapmaktadır ve İstanbul'da yaşamaktadır. İtalyan mutfağına hakim olan Erdal Türksoy, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 16 Kasım Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.